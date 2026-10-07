...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 892

Мирзиеев поговорил с Путиным по телефону и поздравил его с днем рождения

Мирзиеев поговорил с Путиным по телефону и поздравил его с днем рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, заявила пресс-служба узбекистанского лидера.

Мирзиеев пожелал Путину  крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания российскому народу, говорится в заявлении пресс-службы.

День рождения Путин отмечает 7 октября.

Российского президента по телефону также поздравили другие зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Читайте материал "Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор:

Что еще почитать