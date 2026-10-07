Мишустин рассказал, где заработал первые деньги

Мишустин сказал, что зарпботал первые деньги, работая каменщинком после 9 класса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что первые деньги заработал, когда после 9-го класса работал на стройке каменщиком.

Мишустин рассказал в ходе осмотра выставки "Золотая осень", что заработал около 20 рублей.

Также Мишустин рассказал, что первую существенную сумму заработал на военной кафедре Московского станкостроительного университета, куда устроился работать.

Мишустин поздравил аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства.

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