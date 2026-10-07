Мишустин заявил, что кабмин выделит 1,5 млрд на поддержку аграриев в Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что в ходе ближайшего заседания правительства планируется обсудить вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей с целью поддержки аграриев.
Мишустин в ходе выставки "Золотая осень-2026" сказал, что российские покупатели все чаще отдают предпочтение отечественной агропродукции.
Также премьер-министр сказал об успехах в модернизации сельскохозяйственного оборудования и, в том числе, о первом отечественном селекционном комбайне.
Мишустин поздравил аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства.
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