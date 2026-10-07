Молодежь ударила заигравшегося на Украине Макрона ниже пояса

Франция охвачена очередной волной протестного движения. Но теперь тон задают не «желтые жилеты», а молодежь. Там самая, которую именуют «будущим Франции». Но именно ее Макрон и компания этого самого будущего лишают. Хозяину Елисейского дворца – как и многим иным его европейским коллегам – сподручнее заниматься большой мировой политикой, накачивать оружием и деньгами Украину в ее противостоянии с Россией. А французы, о-ля-ля, с их повседневными заботами – это скучно.

Вряд ли протесты школьников и студентов сметут французское правительство. Нынешние события (может быть, пока) даже близко не дотягивают до масштабов «Красного мая» 1968 года, когда президент де Голль фактически бежал на военную базу в ФРГ и власть его изрядно шаталась.

Но беспрецедентные протесты, начавшиеся в предместьях с низким доходом, приобретают угрожающий характер, констатируют западные СМИ.

Взбунтовавшиеся «они же дети» начали с призывов к увеличению финансирования образования и большему равенству во французских школах. Но теперь у них появился новый враг.

“Все ненавидят полицию”, - скандируют 15- и 16-летние подростков. По данным правительства, по меньшей мере 215 подростков, 715 полицейских и 85 преподавателей получили ранения в столкновениях за последние дни.

Оказавшиеся между молотом и наковальней власти уже инициировали десяток расследований по факту жестокости полиции после травм, полученных юными протестующими. Один 15-летний подросток потерял руку, другой - глаз, а еще у одного парня выбиты челюсть и зубы, из-за чего он, по словам его матери, едва мог есть с помощью соломинки в больнице. Министерство юстиции сообщило, что с начала протестов было арестовано более 5 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - несовершеннолетние. Более 1800 человек были привлечены к уголовной ответственности, в том числе 1483 несовершеннолетних. Правительство заявило, что более двух десятков школ были сожжены или разграблены. Сотни средних учебных заведений оказались забаррикадированы и вынуждены закрыться. Ученики протестуют против нехватки учителей, разрушающихся зданий и переполненных классов.

“За более чем 20 лет преподавания я никогда не видел таких массовых протестов”, - сказал один из учителей средней школы Софи-Жермен, выразивший солидарность с юными бунтарями.

Беспрецедентное движение протеста, начавшееся у стен одной из школ в бедном парижском пригороде, распространилось по всей стране, застигнув правительство врасплох. Да и как было не застигнуть, когда Елисейский дворец с Макроном во главе обеспокоены тем, как идут дела на фронтах у Зеленского, чем нехваткой педагогов, протекающими школьными крышами.

Выступая недавно на Генассамблее ООН, французский президент бил себя в грудь, утверждая, что созданная при его самом деятельном участии “коалиция желающих” не отступит от своей поддержки Украины, и что она также “готова обеспечить мир и стабильность” в Европе. Да и в начале этой недели Макрон поспешил не начать диалог с разъяренными соотечественниками, а поспешил выразить киевскому протеже солидарность и пообещал помочь перехватывать беспилотники. А его собеседник Зеленский поведл, что Парижем готовятся новые военные поставки на Украину и что украинские пилоты вскоре начнут обучение во Франции на французских самолетах Rafale.

“Франция и Европа продолжат нести ответственность за поддержку Украины и будут изыскивать все возможности для того, чтобы пощадить гражданское население, уменьшить военные действия и продвигать идею справедливого и прочного мира”, - на голубом глазу заявил мосье Макрон.

Титаническая задача! Статочное ли дело думать о проблемах французского образования? Или, скажем, о нуждах каких-нибудь пенсионеров?

Популярности у соотечественников за оставшиеся месяцы в роли президента Макрону все равно не добиться. По данным соцопроса Odoxa-Mascaret, опубликованным в конце сентября, рейтинг одобрения Эммануэля Макрона упал до 18%, и только 18% взрослых французов считают его хорошим президентом. Зато попробовать выступить в роли одного из мировых лидеров – это пожалуйста. Поле для пиара – огромное. Знай – вещай то с одной высокой трибуны, то с другой.

И не беда, что толку от этих геополитических игрищ нет. Тем более, что в роли лидера-лузера француз не одинок – в кампании с немецким канцлером Мерцем он смотрится вполне органично.