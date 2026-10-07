«Мощь и без компромиссов»: США объявили о жесткой борьбе за мировое лидерство

Рубио заявил о курсе США на бескомпромиссное наращивание мощи и суверенитета

Соединенные Штаты официально берут курс на бескомпромиссное укрепление собственной мощи, возвращение производств и жесткое отстаивание национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая с программной речью в Афинах.

«Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи: вернуть контроль над нашими критически важными цепочками поставок, провести реиндустриализацию нашей экономики, восстановить нашу оборону и бороться за господство в технологиях и отраслях будущего», — сказал Рубио.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что ключевыми приоритетами Вашингтона остаются лидерство в сфере искусственного интеллекта, выпуска микрочипов, разработки новейших вооружений и освоения космоса.

Рубио отметил, что администрация президента США Дональда Трампа возвращается к древним принципам государственности, согласно которым простая демонстрация силы не имеет веса без готовности ее применить. «Дипломатия и осмотрительность работают лишь тогда, когда за ними стоит реальная способность и решимость применить военную силу», — резюмировал госсекретарь, добавив, что соперники Вашингтона должны твердо верить в готовность американской стороны использовать любые средства для защиты своих интересов.

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