Над ЛНР уничтожили десятки воздушных целей

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в среду.
В его сообщении уточняется, что в результате атак повреждения получили жилые дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура. Местные власти и необходимые службы задействованы в ликвидации последствий.
Также Пасечник отметил, что над республикой силами МОГ и ПВО было уничтожено порядка 80 воздушных целей.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на ЛНР погибла пенсионерка, ранены шесть человек.
Читайте также:
Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться