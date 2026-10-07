Над ЛНР уничтожили десятки воздушных целей

Над ЛНР за сутки уничтожили около 80 воздушных целей

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в среду.

В его сообщении уточняется, что в результате атак повреждения получили жилые дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура. Местные власти и необходимые службы задействованы в ликвидации последствий.

Также Пасечник отметил, что над республикой силами МОГ и ПВО было уничтожено порядка 80 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на ЛНР погибла пенсионерка, ранены шесть человек.

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