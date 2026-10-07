...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 681

Над ЛНР уничтожили десятки воздушных целей

Над ЛНР за сутки уничтожили около 80 воздушных целей

Над ЛНР за сутки уничтожили около 80 воздушных целей

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в среду.

В его сообщении уточняется, что в результате атак повреждения получили жилые дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура. Местные власти и необходимые службы задействованы в ликвидации последствий.

Также Пасечник отметил, что над республикой силами МОГ и ПВО было уничтожено порядка 80 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на ЛНР погибла пенсионерка, ранены шесть человек.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Подписаться

Автор: