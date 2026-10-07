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Политика 861

Над регионом РФ уничтожили больше 150 дронов ВСУ

Над Курской областью за сутки уничтожили 160 украинских беспилотников

Над Курской областью за сутки уничтожили 160 украинских беспилотников

160 украинских беспилотников было уничтожено в небе над Курской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в среду.

В его сообщении уточняется, что в период с 9 утра вторника до 9 утра среды над регионом уничтожили 160 вражеских беспилотников различного типа, артиллерия по отселенным районам применялась 72 раза, а 13 раз ВСУ атаковали территорию беспилотниками со взрывными устройствами.

- В результате атак в селе Малое Солдатское Беловского района повреждены забор и остекление веранды. В селе Илек повреждена кровля дома. В слободе Белой — три частных дома, - говорится в сообщении.

В Рыльске повреждено остекление, крыша и фасад дома, в селе Щекино Рыльского района и поселке имени Куйбышева – полуприцеп и два автомобиля, в селе Колячек Хомутовского района – фасад, крыша и остекление дома. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили 147 вражеских беспилотников.

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