Над регионом РФ уничтожили больше 150 дронов ВСУ

160 украинских беспилотников было уничтожено в небе над Курской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в среду.

В его сообщении уточняется, что в период с 9 утра вторника до 9 утра среды над регионом уничтожили 160 вражеских беспилотников различного типа, артиллерия по отселенным районам применялась 72 раза, а 13 раз ВСУ атаковали территорию беспилотниками со взрывными устройствами.

- В результате атак в селе Малое Солдатское Беловского района повреждены забор и остекление веранды. В селе Илек повреждена кровля дома. В слободе Белой — три частных дома, - говорится в сообщении.

В Рыльске повреждено остекление, крыша и фасад дома, в селе Щекино Рыльского района и поселке имени Куйбышева – полуприцеп и два автомобиля, в селе Колячек Хомутовского района – фасад, крыша и остекление дома. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили 147 вражеских беспилотников.

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