НАТО подтвердило курс на поддержку Киева

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне совершил визит в Киев. Об этом Драгоне сообщил в соцсетях. По его словам, делегация прибыла в полном составе, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины.

В состав комитета входят 32 члена. Они провели встречу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. На переговорах обсуждались военные приоритеты Киева. Об этом также написал Драгоне.

Других подробностей визита он не раскрыл. Официальных комментариев украинской стороны пока не поступало. Информация о дальнейших шагах альянса уточняется.

Ранее в Киев приезжал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Это было в июне. В сентябре он заверил, что альянс продолжит поддержку Украины. Также ранее сообщалось, что не менее шести стран НАТО, большинство из которых находятся на восточном фланге, закупают американские антидроновые системы Merops. Год назад таких стран было три. Кроме того, страны Балтии готовятся к возможному конфликту с Россией и рассматривают сценарий, при котором помощь США может задержаться или не поступить вовсе