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Политика 1111

Названо число уничтоженных дронов над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожили 18 дронов ВСУ

Над Брянской областью уничтожили 18 дронов ВСУ

В небе над Брянской области за прошедшие сутки было уничтожено почти 20 украинских дронов, сообщает глава региона Егор Ковальчук в среду.

В его сообщении уточняется, что мобильно-огневые группы "БАРС-Брянск", подразделения ПВО, спецподразделения Росгвардии, МОГ ЛО МВД РФ на транспорте в регионе было уничтожено 18 вражеских беспилотников самолетного типа.

Другие подробности не приводятся, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Курской области механизатор погиб при атаке дрона ВСУ.

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