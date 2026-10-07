Лидер партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты страны на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян выступил с резким требованием незамедлительно прекратить любую финансовую поддержку киевского режима. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

«Необходимо отказаться от ненужных расходов, таких как помощь Украине, взносы в бюджет Европейского союза, субсидии на ветряную энергетику <...>, чтобы не заставлять французов страдать», — заявил лидер политического объединения.

По его словам, колоссальная финансовая помощь Украине идет вразрез с интересами граждан Пятой республики, сталкивающихся с нарастающими экономическими трудностями.

Политик привел тревожную статистику, напомнив, что государственный долг Франции достиг рекордных масштабов и вплотную приблизился к отметке в 3,6 триллиона евро. При этом с момента вступления Эмманюэля Макрона в должность президента в 2017 году госдолг страны вырос почти на 60 процентов.

Несмотря на критику оппозиции, официальный Париж продолжает прежний курс. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что правительство намерено и дальше продолжать оказание всесторонней поддержки Киеву.

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