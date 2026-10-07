«Неуязвимы для РЭБ»: русские «Герани» получили уникальную систему наведения «Сусанин»

Российские войска начали массово использовать новейшую систему автономной оптической навигации «Сусанин» на ударных беспилотниках серии «Герань». Об этом сообщает российский военкор Андрей Филатов.

«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности "Сусанин", про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим "Гераням" лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», — рассказал военкор. По его словам, внедрение этой технологии позволяет беспилотникам эффективно выполнять боевые задачи даже в условиях полного отсутствия спутниковой связи и при активном подавлении сигнала средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный журналист отметил, что модернизированные аппараты успешнее преодолевают эшелонированную оборону противника. «Для "Гераней" сейчас представляет большую угрозу FPV-ПВО, которое выстроено Украиной. Это многоуровневая, эшелонированная оборона. Но, прорываясь через первые 100 километров от ЛБС, дальше уже "Герани" спокойно относительно летят, то есть сбитий достаточно мало», — пояснил Филатов.

Ранее информацию о применении модуля оптической коррекции подтвердили и в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным украинской стороны, модули «Сусанин» устанавливаются российскими военными не только на модернизированные реактивные дроны «Герань-5», но и на аппараты «Герань-4», что кардинально повышает устойчивость беспилотников к внешним помехам и позволяет им уверенно поражать заданные объекты.

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