Оценены перспективы хуситов выстоять против контрнаступления противника

Гражданская война в Йемене переживает очередную эскалацию. Конфликт между правительством, признанным ООН, и поддерживаемыми Ираном хуситами имеет последствия далеко за пределами страны. Йемен был ввергнут в гражданскую войну, которая распространилась на один из самых важных морских узлов в мире и на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Полузадушенный конфликт вокруг будущего Йемена вновь разгорелся летом, когда Саудовская Аравия разбомбила взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице страны, контролируемой хуситами, Сане, в попытке помешать приземлению иранского самолета, на борту которого находились йеменцы, присутствовавшие на похоронах верховного лидера Ирана, напоминает The Guardian. Саудовская Аравия заявила, что чартерный самолет мог приземлиться, но не иранский. В итоге самолет вылетел в порт Ходейда на побережье Красного моря. Хуситы назвали этот эпизод частью саудовской осады Йемена, контролируемого хуситами, и пообещали “осаду за осаду”.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии и направили ракеты на нефтяные объекты страны. Перемирие между Саудовской Аравией и хуситами, действовавшее с 2022 года, закончилось. После нескольких месяцев безуспешных попыток помочь своему союзнику Ирану в войне с США хуситы открыли новый фронт.

Хуситы время от времени использовали свое стратегическое положение на побережье Красного моря для нарушения коммерческих перевозок, в основном связанных с Израилем. Но в середине сентября руководство группировки решило пойти на эскалацию и попытаться усилить контроль над водными путями, продвигаясь на юг вдоль побережья к самой узкой части водного пути - Баб-эль-Мандебскому проливу. Это удалось в течение нескольких дней.

К 16 сентября хуситы захватили прибрежный город Мокка и небольшие острова в проливе, а также аэропорт. Затем сражение переместилось в район аль-Вазия и высокие горные цепи, возвышающиеся над проливом, а также в сторону мухафазы Таиз, включая сам Таиз, третий город Йемена и родной город главы непризнанного правительства Рашада аль-Алими.

Почему наступление хуситов увенчалось успехом? Некоторые обвиняют в предательстве Тарека Салеха, племянника бывшего президента Йемена и лидера Национальных сил сопротивления в регионе, но другие говорят, что силы признанного ООН правительства разобщены, страдают от слабого командования и контроля и не имеют военной разведки, которой обладают хуситы. Хуситы также пользовались поддержкой Ирана; заявив, что они перекроют поставки саудовской нефти в порт Янбу, они тем самым поддержали военные действия Ирана. Как подчеркивает The Guardian, хуситы не являются прямыми ставленниками Тегерана. Их враждебное отношение к саудовскому присутствию в Йемене имеет как религиозные, так и политические корни.

Как саудовцы отреагировали на шок, вызванный наступлением хуситов? На это ушло три недели, но в минувшие выходные Алими объявил о широкомасштабном контрнаступлении под названием “Операция ”Рассвет в Йемене", направленном на прекращение "переворота хуситов". 100 саудовских самолетов совершили вылет в поддержку наземных сил Йемена, продвигавшихся к Баб-эль-Мандебу. Боевые действия ведутся по меньшей мере на трех фронтах, в том числе в горах к западу от Таиза, в Марибе и в Сане. Хуситы направили ракеты по меньшей мере на пять саудовских городов. Масштабы поражения хуситов, вероятно, преувеличены, признает The Guardian.

Йемен и Саудовскую Аравию разделяет спорная граница протяженностью 1200 км, которая была защищена только после саудовско-йеменской войны 1934 года. После ухода Великобритании в 1967 году Йемен стал во многом зависеть от Саудовской Аравии, чтобы оставаться экономически жизнеспособным государством. Официально в Саудовской Аравии насчитывается 2 миллиона йеменцев, работающих мигрантами. Многие из них отправляют деньги домой и только сейчас получают легальный статус. Эр-Рияд регулярно предоставляет гранты правительству Йемена, чтобы предотвратить его крах (до 12,6 миллиарда долларов за последние 14 лет). Это в значительной степени определяет его выбор лидеров. Действительно, большая часть руководства Йемена проживает в отелях Эр-Рияда, а не в Адене, и критики называют администрацию легитимной администрацией отеля.

Йемен - это лабиринт племен, провинций и религиозных верований, что отражается в его политике и вооруженных формированиях, отмечает The Guardian. Спор о том, какая сила может возглавить контрнаступление, также отражает политическое соперничество, но южные силы играют заметную роль, даже несмотря на то, что они борются за то, чтобы вытеснить хуситов с земель, которые не стали бы частью отдельного южнойеменского государства.

Политическое крыло сепаратистов, Южный переходный совет (STC), проверит свою скрытую поддержку, проведя народную мобилизацию 23 октября, и это может определить, рискнет ли его лидер Айдарус аль-Зубейди вернуться из изгнания. Законное правительство обвинило его в государственной измене за попытку создания сепаратистского государства в январе. Опасаясь ареста саудовцами, он бежал в ОАЭ. Его помощники опасаются, что его бывший военный союзник Абу Зара присоединился к Эр-Рияду.

Свою роль в йеменском конфликте сыграли и Объединенные Арабские Эмираты. В 2015 году ОАЭ присоединились к коалиции стран Персидского залива, чтобы вытеснить хуситов из Саны, но по мере того, как методы Саудовской Аравии становились все более непопулярными, ОАЭ дистанцировались от них. У нее была своя программа борьбы с "Братьями-мусульманами"* (запрещенная в РФ террористическая организация), и она рассматривала партию "Ислах", имеющую большое влияние в йеменском правительстве, как ответвление этой исламистской группировки. Постепенно они примкнули к южным сепаратистам, в основном для того, чтобы получить рычаги влияния внутри Йемена, точно так же, как это, по иронии судьбы, сделала Саудовская Аравия во время гражданской войны в Йемене в 1994 году. Они обучали STC и Силы национального сопротивления. ОАЭ покинули Йемен в январе 2026 года. В Абу-Даби по-прежнему настороженно относятся к намерениям Саудовской Аравии.

Почему США так неохотно вмешиваются? У них и так дел по горло, а запасы боеприпасов пусты из-за войны в Иране, объясняет The Guardian. В преддверии промежуточных выборов Дональд Трамп не хочет развязывать еще одну бесконечную войну. После 50-дневных бомбардировок хуситов весной 2025 года он заключил двустороннее соглашение о прекращении огня с хуситами - соглашение, которое исключало Израиль. Он дважды отклонил заявления Саудовской Аравии о том,