Один из депутатов Госдумы нового созыва решил сложить полномочия спустя несколько дней после начала работы

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Елиферова решила досрочно покинуть парламент всего через несколько дней после начала работы нового созыва. Об этом говорится в базе данных парламента. Причиной в заявлении указан переход на другую работу.

Елиферова стала первым депутатом Госдумы девятого созыва, заявившим о сложении полномочий. Документ она подала 2 октября, и именно с этой даты предлагается считать ее депутатские полномочия прекращенными.

Окончательно вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании 13 октября. При этом в опубликованных парламентских документах не сообщается, какое именно место работы станет для Елиферовой новым.

Мандат Елиферова получила после перераспределения мест, от которых отказались несколько лидеров федерального списка партии. До избрания в Госдуму она работала в московском отделении «Единой России» и координировала партийный прoект «Женское движeние».

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