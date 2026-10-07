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Политика 6426

Один из депутатов Госдумы нового созыва решил сложить полномочия спустя несколько дней после начала работы

Депутат Госдумы решила сложить полномочия спустя несколько дней работы

Депутат Госдумы решила сложить полномочия спустя несколько дней работы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Елиферова решила досрочно покинуть парламент всего через несколько дней после начала работы нового созыва. Об этом говорится в базе данных парламента. Причиной в заявлении указан переход на другую работу.

Елиферова стала первым депутатом Госдумы девятого созыва, заявившим о сложении полномочий. Документ она подала 2 октября, и именно с этой даты предлагается считать ее депутатские полномочия прекращенными.

Окончательно вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании 13 октября. При этом в опубликованных парламентских документах не сообщается, какое именно место работы станет для Елиферовой новым.

Мандат Елиферова получила после перераспределения мест, от которых отказались несколько лидеров федерального списка партии. До избрания в Госдуму она работала в московском отделении «Единой России» и координировала партийный прoект «Женское движeние».

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Автор:
Единая Россия Россия