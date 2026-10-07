Охотники на медведей начали получать выплаты в российском регионе

Первые 20 охотников в Красноярском крае получили выплаты за добытых бурых медведей. Вознаграждение из краевого бюджета составляет 36,5 тысячи рублей за каждого добытого хищника, сообщили в региональном минприроды.

Получить деньги могут охотники, которые официально оформили разрешения и ведут промысел в отведенных угодьях. При этом отстрел медведей непосредственно в населенных пунктах остается исключительным правом правоохранительных органов.

Власти ввели выплаты на фоне участившихся случаев выхода медведей к людям. Только в сентябре в Красноярском крае произошло семь смертельных нападений. Жертвами хищников стали две женщины в районе Подтесово, пастух в Сосновоборском округе, мужчина возле Южно-Енисейского, пенсионерка в Верхнем Кабеже, сторож на территории лесничества и жительница Вознесенки.

Проблема с выходом медведей к людям отмечается и в других регионах. В Магадане недавно обнаружили разрытую могилу на городском кладбище. Родственники женщины, умершей в конце февраля, заявили, что рядом были следы крупного медведя, а примерно в 300 метрах от кладбища они нашли черепа и кости.