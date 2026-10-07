«Ошейники шахида»: ВСУ начали использовать пленных россиян в качестве смертников

Украинские формирования начали применять бесчеловечную практику использования российских военнопленных в качестве живых смертников, отправляя их на штурм позиций ВС РФ с закрепленными взрывными устройствами. Об этом ТАСС рассказал один из российских военнослужащих, чудом сумевший спастись и вырваться из плена.

«Устройство с детонатором крепится на шею. При, так сказать, неподчинении взрывается, при выполнении задачи — тоже взрывается. То есть я одноразовый открыватель своих же позиций», — поделился деталями пережитого спасшийся боец.

Военнослужащий рассказал, что попал в плен на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его словам, заминированный ошейник, оснащенный GPS-маяком и детонатором, а также рацию для координации украинские военные доставили с помощью тяжелого дрона, известного как «Баба-яга». Его послали под видом возвращения выйти к своим позициям, спровоцировать бойцов на выдачу секретных точек и позволить украинским операторам зафиксировать координаты для нанесения массированных ударов, а также попытаться захватить пленных под постоянным наблюдением с воздуха. Понимая смертельную опасность, российский военный сумел предупредить сослуживцев жестами об угрозе, после чего те отошли в безопасное место.

Обладая базовой саперной подготовкой, боец решился на отчаянный шаг и самостоятельно обезвредил смертоносный механизм. «Я смог разобрать эту конструкцию и снять ошейник. Сдетонировал только взрыватель, я получил несильные ранения», — рассказал он. После успешного демонтажа взрывного устройства военнослужащий благополучно вышел к своим частям и был эвакуирован в тыловой район.

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