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Политика 1991

Парламент Косово избрал нового президента

В Косово выбрали нового президента, избежав досрочных выборов

В Косово выбрали нового президента, избежав досрочных выборов

Парламент Косово избрал экономиста Юстину Широку Пулу президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Она получила 81 голос, на один больше необходимого. Невыборы президента привели бы к досрочным парламентским выборам.

Широка Пула заявила, что мандат принадлежит гражданам, и она будет президентом для всех. Пула родилась в 1953 году, она профессор экономики и глава академии наук страны.

Ее избрание стало результатом соглашения между партией премьер-министра Альбина Курти и оппозицией.

Ранее полиция применяла слезоточивый газ на протестах против изменений в работе суда по военным преступлениям в Гааге. Напомним, что суд приговорил экс-президента Хашима Тачи и еще троих к 81 году заключения. 

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Автор:
Полиция ГК СК Мост

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