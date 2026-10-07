Парламент Косово избрал нового президента

Парламент Косово избрал экономиста Юстину Широку Пулу президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Она получила 81 голос, на один больше необходимого. Невыборы президента привели бы к досрочным парламентским выборам.

Широка Пула заявила, что мандат принадлежит гражданам, и она будет президентом для всех. Пула родилась в 1953 году, она профессор экономики и глава академии наук страны.

Ее избрание стало результатом соглашения между партией премьер-министра Альбина Курти и оппозицией.

Ранее полиция применяла слезоточивый газ на протестах против изменений в работе суда по военным преступлениям в Гааге. Напомним, что суд приговорил экс-президента Хашима Тачи и еще троих к 81 году заключения.

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