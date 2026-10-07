Песков: звонок Трампа Путину по ситуации в Иркутской области не согласован

Дмитрий Песков заявил журналистам, что договорённостей о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Иркутской области, где от пневмонии неизвестной этиологии скончалась сотрудница Противочумного института, пока нет.

«В предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, он будет оперативно согласован», - заявил спикер Кремля. Ранее разговор с Путиным по этой тематике анонсировал Дональд Трамп.

Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что США направляли в МИД РФ «дипломатический демарш» с призывном обеспечить большую прозрачность о происходящем в Иркутской области.

Он напомнил, что Роспотребнадзор вчера опубликовал на своем сайте «дополнительную расширенную информацию».

«Кроме того, была проинформирована ВОЗ в соответствии с существующей практикой», - сказал спикер Кремля.