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Политика 10975

Песков: звонок Трампа Путину по ситуации в Иркутской области не согласован

Песков: звонок Трампа Путину по ситуации в Иркутской области не согласован

Дмитрий Песков заявил журналистам, что договорённостей о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации в Иркутской области, где от пневмонии неизвестной этиологии скончалась сотрудница Противочумного института, пока нет. 

«В предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, он будет оперативно согласован», - заявил спикер Кремля. Ранее разговор с Путиным по этой тематике анонсировал Дональд Трамп. 

Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что США направляли в МИД РФ «дипломатический демарш» с призывном обеспечить большую прозрачность о происходящем в Иркутской области. 

Он напомнил, что Роспотребнадзор вчера опубликовал на своем сайте «дополнительную расширенную информацию».

«Кроме того, была проинформирована ВОЗ в соответствии с существующей практикой», - сказал спикер Кремля. 

 

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Автор:
МИД РФ Роспотребнадзор Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков Иркутская область Владимир США