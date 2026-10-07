Пезешкиан поздравил Путина с днем рождения

Офис президента Ирана заявил, что Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

Пезешкиан, как говорится в заявлении, пожелал российским властям и народу "величия, развития и процветания".

День рождения Путин отмечает 7 октября.

Российского президента по телефону также поздравили другие зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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