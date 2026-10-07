Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник раскритиковала план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины в ЕС, написав об этом в соцсети. По ее мнению, трудно придумать набор мер, который сильнее ударил бы по интересам Польши.

По словам депутата, фон дер Ляйен предлагает Киеву ускоренный путь в союз, доступ к единому рынку и снятие торговых барьеров еще до официального вступления. При этом она хочет дальнейших ограничений права вето для стран-членов в различных сферах.

Зайончковская-Герник назвала цель фон дер Ляйен тотальной диктатурой. Она также заявила, что Киев проявляет наглость, навязывая условия своего присоединения к союзу.

В качестве примера парламентарий привела отказ Украины вступать в ЕС, если будут введены ограничения на продажу сельхозпродукции. Она обрушилась с критикой на страну, упомянув коррупцию и «многомиллиардные подачки».

El País сообщила, что Еврокомиссия разработала новую стратегию расширения. Она позволит быстрее принимать новых членов, включая Киев, но будет ограничивать их права.

Во вторник министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна не согласна на вступление в ЕС при введении постоянных лимитов на продажу зерна. До этого ЕС также рассматривал ограничение доступа Киева к сельхозрынкам.

ЕС придумал, как принять Киев и не дать ему власти.

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