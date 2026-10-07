Польша начала готовиться к войне

Merkur.de: В Польше создают законопроект о подготовке к «довоенному периоду»

В Польше готовят законопроект о подготовке страны к «довоенному периоду». Поводом стали опасения представителей НАТО по поводу якобы возможного «нападения» России в текущем году. Об этом сообщает Merkur.de.

По данным местных СМИ, Министерство обороны Польши создало документ, призванный укрепить обороноспособность государства и наладить более тесное взаимодействие между армией и службами внутренней безопасности.

Кроме того, сообщается, что Варшава намерена к 2039 году довести численность своей армии до 300 тысяч профессиональных военнослужащих.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об усилении военного присутствия на востоке страны, в частности в Люблинском воеводстве. По его словам, в регионе создаются новые подразделения для 18-й механизированной дивизии. В Билгорае уже размещаются мотострелковый батальон и силы ПВО, а в Лукуве формируется подразделение беспилотных систем с планами по созданию профильной бригады. Кроме того, в районе аэропорта Свидник развернуты зенитные ракетные комплексы Patriot.

Также стало известно, что 58,2% поляков не ждут нападения России.

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