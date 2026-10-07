Польша сорвалась в бой из-за призрака российской авиации

Польские военные поднимали в небо истребители якобы из-за активности российской авиации, сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Через 40 минут оно сообщило, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.

По данным командования, оперативный командующий принял решение привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. В операции участвовали истребители ВВС Швеции, командование поблагодарило их за сотрудничество.

Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки возобновили стандартную работу. Войско Польское, как указано в сообщении, постоянно следит за ситуацией на территории Украины.

Портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. По официальным данным, летный час польского F-16 стоит 76-77 тыс. злотых.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами. Они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с иностранными судами.

Польша неоднократно поднимала истребители на фоне сообщений о воздушных целях у границы с Украиной. До этого Румыния также поднимала F-18 из-за дронов у румыно-украинской границы.

Польша и Румыния координируют действия по воздушной безопасности с союзниками по НАТО. В регионе развернуты дополнительные системы раннего предупреждения и патрулирования.

Румыния рванула в бой: F-18 подняты из-за дронов.

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