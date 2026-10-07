«Получленство» в ЕС не устраивает Украину

Киев настаивает исключительно на полноправном вхождении в состав Евросоюза и категорически отвергает любые компромиссные форматы сотрудничества. Как сообщает пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, власти страны не примут замену полноценному статусу.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул недопустимость добавления определений к понятию членства. Гибридные варианты участия в Европейском союзе были названы неприемлемыми.
Ранее Киеву предлагали особый статус в политическом блоке в качестве альтернативы. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил идею предоставления стране статуса ассоциированного члена. Такой промежуточный шаг предполагал допуск украинских чиновников к саммитам Евросоюза, однако без права голоса.
Лидер Украины Владимир Зеленский также отверг концепцию символического или частичного присутствия в объединении. Он указал, что государство обеспечивает реальную защиту европейских интересов.
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