«Получленство» в ЕС не устраивает Украину

Киев отказался от «получленства» в ЕС и потребовал полного статуса

Киев настаивает исключительно на полноправном вхождении в состав Евросоюза и категорически отвергает любые компромиссные форматы сотрудничества. Как сообщает пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, власти страны не примут замену полноценному статусу.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул недопустимость добавления определений к понятию членства. Гибридные варианты участия в Европейском союзе были названы неприемлемыми.

Ранее Киеву предлагали особый статус в политическом блоке в качестве альтернативы. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил идею предоставления стране статуса ассоциированного члена. Такой промежуточный шаг предполагал допуск украинских чиновников к саммитам Евросоюза, однако без права голоса.

Лидер Украины Владимир Зеленский также отверг концепцию символического или частичного присутствия в объединении. Он указал, что государство обеспечивает реальную защиту европейских интересов.

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