Появились данные об уничтожении БПЛА над Калужской областью

Над Калужской областью днем среды уничтожили вражеский беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале.

В его сообщении уточняется, что над территорией Кировского муниципального округа силы ПВО уничтожили днем среды вражеский беспилотник.

На месте падения обломков летательного аппарата работает оперативная группа. По предварительным данным, пострадавших нет, не зафиксировано и разрушения инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина.

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