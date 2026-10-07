Появились данные об уничтожении БПЛА над Тульской областью

В небе над Тульской области днем в среду уничтожили украинский беспилотник, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем канале.
В его сообщении уточняется, что подразделения ПВО Минобороны России в период беспилотной опасности уничтожили один украинский беспилотник. По предварительной информации, не зафиксировано разрушений и повреждений зданий и инфраструктуры.
Пострадавших нет.
Ранее Миляев также в 14:37 сообщал о том, что в Тульской области была объявлена беспилотная опасность, а в 15:01 объявил об ее отмене.
Ранее сообщалось, что над ЛНР за сутки уничтожили около 80 воздушных целей.
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