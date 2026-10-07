Жители Молдавии выразили жесткое несогласие с планами руководства страны оказывать медицинскую помощь и реабилитацию военнослужащим иностранных государств. На гражданской платформе civic.md была опубликована петиция с требованием остановить инициативы властей.

Авторы петиции обратились к президенту и правительству страны с требованием "прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан".

В документе при этом предлагается и альтернатива - вынести этот попрос на общенациональный референдум

Поводом для недовольства стали прошедшие в сентябре переговоры посла Украины в Кишиневе Пауна Роговея с министром здравоохранения Александром Гаснашем, на которых обсуждалась организация лечения и физической реабилитации для украинских военных за счет молдавского бюджета.

Авторы инициативы подчеркивают, что правительство обязано в первую очередь заботиться о собственных гражданах и качестве отечественной медицины, а не расходовать государственные средства на нужды иностранных армий. Кроме того, подписавшиеся требуют от руководства страны полной прозрачности и предоставления детальной информации об источниках финансирования данного проекта.

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