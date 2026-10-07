Мерц не исключил, что члены ХДС голосовали за главу ландтага от АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что некоторые депутаты возглавляемого им ХДС поддержали кандидатуру представителя АдГ Тобиаса Рауша на пост председателя парламента Саксонии-Анхальт, пишет газета Handelsblatt. Рауш был избран во вторник.

В ходе голосования Рауш получил поддержку 48 голосов парламентариев. При этом фракция АдГ в ландтаге насчитывает лишь 39 депутатов.

По данным газеты, Мерц не исключает возможность «операции под чужим флагом» со стороны основанного Сарой Вагенкнехт BSW или части «Левых». Он также допустил поддержку кандидата отдельными представителями ХДС.

Мерц высказал свои предположения на мероприятии в Берлине, организованном Handelsblatt и WirtschaftsWoche. Других деталей его выступления не приводится.

АдГ победила на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт 6 сентября с результатом 43,8% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики.

До этого MDR сообщала, что за Рауша проголосовали 48 депутатов, против — 29, пятеро воздержались. Это первый случай, когда представитель АдГ возглавил региональный парламент в Германии.

На выборах в Саксонии-Анхальт ХДС во главе с Мерцем получил лишь 17,2%. По итогам выборов в Берлине 20 сентября ХДС уступил первое место «Левым», а в Мекленбурге — Передней Померании впервые не преодолел пятипроцентный барьер.

АдГ вновь бьет рекорды в Германии.

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