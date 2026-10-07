Новый парламент немецкой земли Саксония-Анхальт, где победила «Альтернатива для Германии» (АдГ) во главе с Ульрихом Зигмундом, намерен сделать своей первой официальной инициативой полный отказ от поддержки Киева и пересмотр санкционной политики в отношении Москвы. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией», — говорится в совместном проекте резолюции, подготовленном партиями «Альтернатива для Германии» и BSW ("Союз Сары Вагенкнехт"), которые обладают большинством мест в земельном парламенте. Документ будет вынесен на специальное заседание в Магдебурге сразу после избрания спикера. Авторы инициативы настаивают на прекращении любых поставок оружия и финансовой помощи Украине, а также на скорейшей нормализации экономических связей с Москвой и отмене ограничительных мер.

Лидер местной ячейки «АдГ» Ульрих Зигмунд, претендующий на пост премьер-министра земли, жестко раскритиковал прежний курс федеральных властей. «Мы наконец-то используем все возможности для усиления политического давления на Берлин, наконец-то выступим за прекращение войны вместо ее затягивания и потратим миллиарды денег налогоплательщиков на нужды народа нашей страны, а не на оружие на полях сражений в Украине!», — заявил политик.

Эту позицию разделяет и основательница BSW Сара Вагенкнехт, ранее обвинившая канцлера Фридриха Мерца в том, что он ездит в Киев с «чемоданом, полным денег», в то время как внутри Германии урезаются социальные расходы. Партии планируют использовать региональный парламент как трамплин для принуждения федерального центра к изменению внешнеполитического вектора.

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