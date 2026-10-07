Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, заявило агентство TDH.
Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Стороны в ходе разговора высоко отозвались о двусторонних отношениях России с Туркменистаном.
День рождения Путин отмечает 7 октября.
Российского президента по телефону также поздравили другие зарубежные лидеры, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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