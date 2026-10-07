«Придется потратить миллиарды»: Мелони сделала тяжелое признание о ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что стремительный рост инфляции вынуждает европейские государства тратить значительно больше запланированных средств и добиваться от Еврокомиссии смягчения бюджетных ограничений. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам саммита девяти средиземноморских стран ЕС (MED-9) в Сплите.

«Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств-членов ЕС автоматическое увеличение расходов», — подчеркнула итальянский премьер.

Глава правительства пояснила, что национальное законодательство предусматривает автоматическую индексацию выплат и пенсий, из-за чего Рим вынужден направлять «миллиарды и миллиарды» сверх изначальных смет, что требует гибкости со стороны Брюсселя.

Как уточняет газета Il Sole - 24 Ore, к требованиям итальянской стороны присоединяются еще 18 государств ЕС, которые уже обсудили этот вопрос с представителями Германии и других ведущих стран союза. Финансовое давление на Рим усиливается на фоне скачка цен на энергоносители: по данным национального института Istat, в сентябре инфляция в Италии достигла трехлетнего максимума в 4,2% в годовом исчислении, вынуждая правительство дополнительно снижать акцизы для смягчения удара по потребителям.