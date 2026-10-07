Приюты переполнены: Нидерланды не справляются с мигрантами

RTL: все больше беженцев в Нидерландах рискуют остаться на улице

Сотни дополнительных мест для размещения беженцев срочно требуются миграционным властям Нидерландов, поскольку все больше людей рискуют остаться на улице, сообщает телеканал RTL со ссылкой на данные Центрального агентства по приему беженцев. По его информации, ведомству все труднее обеспечивать кровом даже детей, женщин и людей с проблемами здоровья.

По оценке COA, дефицит связан не с ростом числа заявлений о предоставлении убежища, а с длительным пребыванием людей в центрах размещения. Рассмотрение миграционных дел в Службе иммиграции и натурализации и в судах занимает много времени.

Почти 18,5 тыс. человек, уже получивших вид на жительство, стоят в очереди на предоставление жилья в различных муниципалитетах. Возглавивший COA Ремко Баккер призвал местные власти оперативно организовать экстренные приюты.

В интервью газете Trouw Баккер подчеркнул, что возможности системы приема беженцев полностью исчерпаны. По его словам, сотрудники и партнеры агентства месяцами ищут варианты разгрузки системы, но доступных опций становится все меньше.

С мая нидерландский Красный Крест предоставляет ночлег просителям убежища, которым не хватает мест в центре приема в Тер-Апеле. Однако в последние месяцы эти приюты также регулярно заполнялись до предела.

Весной 2026 года в крупнейшем центре приема беженцев в Тер-Апеле одновременно находились более 2,3 тыс. человек при установленном максимуме в 2 тыс. Нехватка мест по стране исчислялась тысячами.

Попытки властей открывать новые центры для просителей убежища регулярно вызывают сопротивление местных жителей. В 2026 году протесты проходили в Лоосдрехте и Энгелене, отдельные акции сопровождались беспорядками и вмешательством полиции.

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