Диесен: заявление Мерца о России отвлекает от его политики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своим заявлением о России хочет отвлечь внимание, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Так он отреагировал на слова главы немецкого правительства о том, что Россия якобы ведет войну против Европы.

Диесен написал в соцсети, что Мерц продвигает версию о нахождении России в состоянии войны с Германией. Профессор назвал это крайне безрассудным, но служащим целям канцлера.

По его мнению, такие заявления связаны с «военным кейнсианством» и отвлекают от пагубной политики Мерца. Других аргументов Диесен не привел.

Канцлер стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его кабинет ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию.

По мнению экспертов, попытка Германии сформировать независимые от американского ВПК вооруженные силы обречена на провал. О реакции Мерца на заявление Диесена не сообщается.

Ранее в Германии заявление Мерца о помощи Украине возмутило сопредседателя АдГ Алису Вайдель. По опросу INSA, работу Мерца положительно оценивали 15% немцев, 79% были недовольны.

Партия BSW и АдГ неоднократно критиковали курс Берлина на конфронтацию с Москвой. Германия при этом остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву среди стран ЕС.

Мерц и Вайдель устроили скандал в бундестаге из-за Украины.

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