Путин обсудил с Совбезом РФ актуальные политические вопросы

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, заявила пресс-служба Кремля.

Подробности относительно обсуждавшихся тем не приводятся.

В числе других политиков, принимавших участие в заседании, были премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и другие.

7 октября Путин отмечает день рождения. Его поздравили по телефону зарубежные лидеры.

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