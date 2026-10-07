Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил близкий к пресс-службе президента Белоруссиии Telegram-канал "Пул первого".
Подробностей относительно тем разговора не приводится.
5 октября МИД Белоруссии заявил, что Минск открыт к встрече Лукашенко и президента США Дональда Трампа.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась 29 августа в Ново-Огарево.
7 октября Путин отмечает день рождения.
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