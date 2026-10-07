ПВО работает в Севастополе

В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе идет отражение атаки ВСУ.
Стало известно, что военные, мобильные огневые группы и ПВО отражают очередную украинскую атаку, и активная работа ведется в Гагаринском и Ленинском районах, а также в районе Северного и Южных молов.
Власти призвали жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства, а также оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина.
Читайте также:
Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться