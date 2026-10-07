ПВО работает в Севастополе

В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе идет отражение атаки ВСУ.

Стало известно, что военные, мобильные огневые группы и ПВО отражают очередную украинскую атаку, и активная работа ведется в Гагаринском и Ленинском районах, а также в районе Северного и Южных молов.

Власти призвали жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства, а также оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина.

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