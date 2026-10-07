Раскрыто, к чему приведет рост цен на дизель для всего мира

Кризис вокруг ситуации с дизельным топливом создает проблемы для фермеров во многих странах мира, что угрожает новой волной продовольственной инфляции, передает агентство Bloomberg. Один из австралийских фермеров рассказал, что на фоне роста цен на дизтопливо ему нужно собрать урожай больше среднего, чтобы покрыть расходы на топливо.

По данным Bloomberg, похожая ситуация складывается в крупных сельскохозяйственных регионах от Южной Америки до Европы и США. Это повышает риски того, что возросшие цены на энергоресурсы приведут к сокращению производства.

На прошлой неделе страны «Большой семерки» согласовали выпуск на глобальный рынок из запасов до 100 млн баррелей топлива. Цель — стабилизировать ситуацию с дизтопливом.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, а цены находятся на рекордных значениях. По его словам, на это повлияли в том числе запрет на экспорт из России, санкционные ограничения и атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Новак также назвал среди причин закрытие логистических маршрутов, таких как Ормузский пролив. О конкретных сроках стабилизации рынка не сообщается.

WSJ уже писала, что перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений. Через пролив проходит около трети мировых поставок удобрений.

По данным ICC, доступные мощности по производству и поставкам удобрений сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн. При отсутствии прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые могут вырасти до 80%.

Блокировка Ормузского пролива грозит массовым голодом: удар по рынку удобрений.

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