Все разговоры на Западе о якобы возможных атаках на Калининград предназначены только для внутренней аудитории, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. По его мнению, такие заявления настолько глупы, насколько это возможно.

Дэвис отметил, что подобное можно заявлять только для внутренней аудитории. По его словам, это делается, чтобы люди дома думали, будто русских можно подчинить в любой момент.

Эксперт назвал такую информационную политику еще одной чередой ошибок, которых можно было избежать. Других деталей его выступления не приводится.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Москва, предостерегая НАТО от попыток осуществить угрозы в адрес Калининградской области, говорила о возможном применении всех сил и средств. При этом ядерное оружие не называлось.

Путин добавил, что Россия в случае нападения должна будет использовать свои конкурентные преимущества, страна обладает уникальными средствами поражения. Комментариев НАТО по этому поводу не приводится.

Ранее посольство России в Брюсселе сообщило, что Москва предупредила НАТО и МИД Бельгии о риске прямого вооруженного столкновения из-за действий альянса вокруг Калининградской области.

В Кремле также заявляли, что будут уничтожать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Путин неоднократно говорил, что Москва не готовит боевых действий с Европой.

Экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Прибалтика сдалась после слов Путина.

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