Республиканцы захотели обскакать Трампа для сохранения власти в Сенате

Рейтинг одобрения Трампа на фоне непопулярного конфликта с Ираном и роста цен на бензин дал демократам неожиданный шанс вернуть себе Сенат в ноябре. Для этого им нужно победить в нескольких ключевых штатах: Мэне, Мичигане, Северной Каролине и Техасе. Однако партия всё ещё борется за свою идентичность.

В 2025 году победа демократов в Сенате в 2026 году казалась несбыточной мечтой, но на фоне падения рейтинга Трампа надежда республиканцев сохранить преимущество ослабевает. Аналитик Эрин О'Брайен считает: «Что изменилось, так это очень непопулярная военная операция в Иране. Даже убеждённые сторонники MAGA чувствуют себя брошенными. Они могут остаться дома».

США с Израилем начали конфликт с Ираном в феврале, Трамп действовал без одобрения Конгресса, и цены на топливо резко выросли.

«Никому это не нравится, никто не хочет голосовать за это, — поясняет политолог Марк Шанахан. — Военные конфликты обходятся невероятно дорого».

Именно поэтому демократы получили шанс вернуть Сенат, но должны выиграть в нескольких ключевых штатах. В Мэне республиканку Сьюзан Коллинз пытается обойти бывший сенатор штата Трой Джексон после того как предвыборная кампания Грэма Платнера сорвалась из-за обвинений в сексуальном насилии. Джексон лидирует на несколько пунктов в опросе, но Шанахан называет гонку подбрасыванием монеты: «Коллинз поступила умно, выступив против президента, когда её голос не имел значения».

В Мичигане египетско-американский эпидемиолог Абдул Эль-Сайед, критикующий насилие Израиля в Газе, борется с республиканцем Майком Роджерсом. Победа Эль-Сайеда может легитимизировать левых демократов перед выборами 2028 года. Шанахан отмечает «серьёзную головную боль» для партии: «У него хорошие шансы. Там очень сильные арабо-американские голоса». Роджерс недавно призвал к прекращению конфликта в Иране, а Эль-Сайед обвинил его в игнорировании вопроса.

В Северной Каролине республиканец Майкл Уотли борется за место Тома Тиллиса, ушедшего после вражды с Трампом, против демократа бывшего губернатора и генпрокурора Роя Купера.

«Купер никогда не проигрывал гонку по всему штату», — заявил Шанахан. Опрос показал у Купера двузначное преимущество, и Трамп признал, что его «беспокоят» шансы Уотли.

В Техасе Трамп поддержал генпрокурора Кена Пакстона вместо сенатора Джона Корнина. Пакстону не помогает преданность непопулярному президенту и история скандалов: в 2024 году он выплатил более 300 тысяч долларов по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Демократ Джеймс Таларико напоминает об этом избирателям.

В Джорджии некогда главная мишень республиканцев демократ Джон Оссофф стал фаворитом и тёмной лошадкой на 2028 год. Ему противостоит Майк Коллинз из MAGA, известный тем, что в ролике 2022 года выстрелил во взрывающуюся машину для голосования, но ему не удалось собрать достаточно голосов.