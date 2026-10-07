Посещение Владимиром Путиным учений «Центр-2026» в Челябинской области стало политическим сигналом странам НАТО, считают авторы публикации на китайской платформе Baijiahao. По их оценке, российский президент подкрепил предупреждение о последствиях нападения на Россию демонстрацией военных возможностей.

Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин заявил, что прямое нападение на Калининградскую область или другой российский регион поставит вопрос о применении всех вооружений, которыми располагает страна. Авторы китайского материала расценили эти слова как обозначение красной линии для Североатлантического альянса.

Затем президент посетил стратегические командно-штабные учения «Центр-2026». В маневрах задействовали более 47 000 военнослужащих, которые выполняли задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. В исходном пересказе говорится об участии представителей восьми стран.

Авторы Baijiahao увидели в поездке продолжение предупреждения, прозвучавшего на «Валдае». По их мнению, присутствие Путина на полигоне придало заявлению дополнительный политический вес и показало возможности российской армии на практике.

Участие иностранных военных авторы отдельно назвали свидетельством сохранения международных связей Москвы. Они считают, что совместные маневры опровергают представление об изоляции России и демонстрируют НАТО риски прямого конфликта с ней.

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