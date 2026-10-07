Российский полковник рассказал, с чем связан визит военкома НАТО в Киев

Военный обозреватель «Газеты.Ru», отставной полковник Михаил Ходаренок прокомментировал визит представителей военного комитета НАТО в Киев. По его словам, это первый официальный приезд за восемь лет. Цель — обсудить общие моменты, связанные с поставками оружия Украине. Также не исключены военные консультации для украинских военачальников.

Ходаренок предположил, что представители комитета могут оказывать консультативные услуги по дальнейшему ведению вооружённой борьбы. Это один из возможных вариантов, отметил он.

Полковник напомнил, что НАТО планирует наращивать поставки вооружений и техники Украине. Однако военный комитет альянса такими вопросами не занимается, поскольку поставки — это сфера межгосударственных отношений. Приехавшие в Киев представители комитета могут обсудить с украинскими властями лишь общие параметры: что нужно, сколько и в какие сроки.

Ходаренок также допустил, что делегация прибыла, чтобы выслушать позицию украинской стороны и затем донести её до национальных правительств. Он подчеркнул, что это лишь версии. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посещал Киев в июне и в сентябре заявлял о продолжении поддержки Украины. Также сообщалось, что не менее шести стран НАТО закупают антидроновые системы Merops, а страны Балтии готовятся к возможному конфликту с Россией, рассматривая сценарий задержки или отсутствия помощи США.

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