Российский военный поймал украинский беспилотник руками

Боец СВО поймал дрон ВСУ и выбросил его в окно

В интернете распространилось видео, на котором российский военнослужащий ловит руками беспилотник ВСУ. Ролик опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!». По утверждению канала, запись нашли бойцы группировки «Центр» в оставленном украинскими силами блиндаже в районе Доброполья в ДНР.

На кадрах, снятых с камеры дрона, видно, как аппарат подлетает к зданию, где укрывался российский боец. Через несколько секунд военный хватает беспилотник, демонстрирует оператору средний палец и выбрасывает устройство в окно.

Где и когда сделана запись, а также позывной бойца, пока не раскрываются. Официальных комментариев по этому видео не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что российский военный из группировки «Восток» во время штурма Ровного в Запорожской области сбил украинский FPV-дрон палкой. Также бойцы бригады «Варяг» применяли воздушный таран против высотных беспилотников и дронов-камикадзе ВСУ. Кроме того, операторы БПЛА Южной группировки уничтожали грузовики Volvo, которые использовались для снабжения украинской армии под Дружковкой.

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