Марко Рубио осудил отказ Запада от веры в свою исключительность

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что отказ западных стран от национализма и веры в собственную исключительность привел к упадку их военной мощи. Как следует из выступления политика в Афинах, такой курс обернулся разрушением истории и утратой суверенитета.

Выступая в греческой столице, высокопоставленный чиновник отметил, что процветание западного мира стало восприниматься как повод для чувства вины. Понятие национализма приобрело негативную окраску, что спровоцировало снос памятников и осуждение собственного исторического пути.

По оценке госсекретаря, подобное самобичевание повлекло за собой открытие границ, вывод промышленных предприятий за рубеж и ослабление вооруженных сил.

Рубио подчеркнул, что западные государства годами добровольно отказывались от суверенитета. Ключевые решения передавались неподконтрольным наднациональным бюрократическим структурам.

Американский политик предупредил, что западный мир подошел к исторической развилке. От действий в ближайшее десятилетие зависит, сохранит ли он лидирующие позиции на глобальной арене или смирится с эпохой деградации и подчинения.

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