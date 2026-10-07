Американское правительство выделило на безвозмездной основе (подарило) $130 млн на строительство новой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией и Молдавией. ЛЭП получит название Trump liberty line в честь президента США Дональда Трампа. О том, что стоит за этой инициативой, «МК» рассказал политолог, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Максим Бардин.

Как сообщило посольство США в Молдавии, создана рабочая группа в Кишиневе, которая позволит перейти к следующему этапу проекта с участием Минэнерго Молдавии и посольства США, а также молдавской компании Moldelectrica и американской компании Black & Veatch.

ЛЭП Страшены–Гутинаш под напряжением 400 кВ будет иметь протяженность 190 км (70 км - по территории Молдавии, 120 км — по территории Румынии).

- Новость, безусловно интересная, - говорит Максим Бардин. Некоторые иронизируют: не получилось у Трампа Канаду и Гренландию отжать, так хоть душу отведет на высоковольтной линии передач своего имени. Выглядит забавно.

Но на самом деле событие имеет более глубокий смысл.

- Какой именно?

- Здесь не обойтись без предыстории. Дело в том, что на протяжении длительного времени Молдавия и Румыния находилась в фокусе внимания политических структур, связанных с USAID, фондом Сороса (признана нежелательной организацией на территории РФ. - «МК»), так называемыми глобалистами, дипстейтом и так далее.

Справка USAID (United States Agency for International Development, Агентство США по международному развитию) — это бывшее независимое ведомство при правительстве США, которое отвечало за гражданскую помощь другим странам. Название расшифровывается как. Декларируемая цель USAID - поддержка демократии, развитие экономики, борьба с бедностью и помощь при чрезвычайных ситуациях в других государствах. На деле, USAIDне раз уличали в содействии цветным революциям и свержению негодных режимов. Агентство работало более чем в 100 странах, а его бюджет превышал $50 млрд в год. В 2025 году деятельность организации была официально прекращена.

Именно под патронажем этих политических структур в Молдавии пришла к власти Майя Санду и ее партия ПАС. Под опекой USAID длительное время в Румынии управляет альянс национал-либеральной и социал-демократической партии.

С приходом Трампа настроения евроскептицизма начали потихоньку разрастаться и в Румынии, и в Молдавии. И Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс пытались поддержать оппозиционных политиков в Румынии - Кэлина Джорджеску, потом Джорджа Симеона. Но ничего не получилось. У них украли победу. В Румынии президентом стал Никушор Дан, во многом ставленник USAID и Брюсселя.

В Молдавии тоже идут очень тяжелые процессы: политические репрессии, закрываются СМИ, партии, башкан (глава) Гагаузии находится в заключении.

И вот похоже, администрация Дональда Трампа все-таки решила более активно влиять на события. В сентябре в Кишинев приехал новый посол Джозеф Буркхалтер, который, по мнению аналитиков, должен начать проводить в регионе линию Трампа.

До этого Трамп, который являлся противником USAID, закрыл это агентство. В итоге в Молдавии и Румынии рухнули ряд проектов, финансирование которых закрылось.

И теперь Трамп пытается в этом регионе начинать свою игру против Брюсселя и глобалистов. Первый шаг — это линия электропередач. С одной стороны, это забавно, с другой стороны, это, конечно, определенный заход в Молдавию людей Трампа, Вэнса.

В Молдавии действительно есть проблемы с электроэнергией, а $130 млн для американского правительства – это копейки. Несколько линий электропередач действительно могут изменить ситуацию к лучшему в ряде районов. Люди ощутят улучшение. То есть Трамп пытается застолбить новую территорию с помощью ЛЭП.

Нас ждет определенная борьба за влияние между администрацией Трампа и Брюсселем в этом регионе. Дональд Трамп и его администрация будут делать ставку не на Майю Санду, не на партию ПАС и других ставленников Брюсселя и USAID, а на других политиков, которые получат поддержку из Вашингтона и начнут наносить контрудары по Майе Санду. Думаю, будет занимательно. Стоит понаблюдать.