«С усталой покорностью»: Лондон расписался в бессилии перед терроризмом

Великобритания столкнулась с глубоким кризисом безопасности и оказалась неспособна эффективно отразить новые террористические угрозы, нависшие над государством. Об этом говорится в материале аналитического издания UnHerd.

«В вопросе терроризма Великобритания оказалась в весьма причудливом положении», — подчеркивается в статье. Обозреватель издания отмечает, что на фоне масштабных сбоев в миграционной политике страна превратилась в уязвимую площадку для различных экстремистских проявлений.

В качестве примеров приводятся недавние инциденты, включая задержание иранцев-нелегалов, готовивших взрыв в Манчестере, и подтвержденные факты комфортного проживания высокопоставленных оперативников ХАМАС на британской территории под статусом беженцев.

«При всех ресурсах, которые государство бросило на слежку и наблюдение, совершенно очевидно, что оно все равно не способно пресечь деятельность каждого воинствующего радикала», — констатирует автор материала.

В публикации акцентируется внимание на том, что правительство продолжает ужесточать полномочия спецслужб на фоне общего кризиса, однако ключевые проблемы остаются нерешенными, а контроль над потоками просителей убежища фактически утрачен.

Ситуация усугубляется внутренним расколом в обществе. Автор с прискорбием отмечает, что в Британии оправдание насилия и закрытие глаз на идеологию нападавших постепенно превращаются в норму для отдельных политических кругов.

«Раскол британского общества зашел настолько далеко, что, хотя открытая поддержка терроризма — по-прежнему редкость, все чаще насилие подается как естественная реакция на сложившиеся обстоятельства», — резюмирует колумнист, добавляя, что общество все чаще смотрит на происходящее «с усталой покорностью».

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