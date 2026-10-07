Шесть народных хобби народного Президента

Жизнь любого человека не исчерпывается только его работой. Даже если он работает Президентом России. Поэтому в день рождения Владимира Владимировича Путина мы решили напомнить о его хобби. Тем более что его увлечения самые что ни на есть народные.

Алабай по кличке Верный нашел хозяина. Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собаки

Хотя кошки в России популярнее как домашние животные, собак держат дома 34% россиян.

Еще до президентства в семье Путина жили той-пудели Тося и Родео. Но самыми знаменитыми были черный лабрадор Конни и акита-ину Юмэ. Они стали символом дружественных отношений между странами. А многочисленное потомство Конни дарили не только зарубежным лидерам, но и простым россиянам. Конни и Юмэ прожили по 14 лет (большой срок для собак крупных пород).

Сейчас с президентом живут шарпланинская (югославская) овчарка Паша (подарок от президента Сербии Александра Вучича в 2019 году), тайган (борзая) Шерхан (подарок президента Киргизии), две охотничьи собаки редкой породы пхунсан из КНДР (подарил Ким Чен Ын в 2024 году).

«Ночная лига». Фото: RIA Novosti/Kremlin/АР

Хоккей

По данным Минспорта, в 2025 году этим видом спорта занимались 599 873 россиянина.

Путин дал публичное обещание освоить этот вид спорта в феврале 2011-го на встрече с игроками студенческой сборной России, победившей тогда на Универсиаде. Тренировался под руководством двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова и впервые публично вышел на лед уже в апреле 2011-го. С тех пор регулярно играет с чиновниками, артистами и ветеранами сборной в чемпионатах «Ночной лиги».

Путин верхом на лошади во время поездки в Западные Саянские горы в Тувинской области Сибири. Фото: RIA Novosti/Kremlin/АР

Лошади

По данным Федерации конного спорта, активно занимаются конным спортом 50 тыс. человек. Но это только те, кто участвует в соревнованиях. А уверенно держаться в седле, по некоторым оценкам, могут не менее 300 тысяч россиян.

Путин впервые продемонстрировал свое умение держаться в седле в августе 2001 в одном из заповедников Карелии. Позже он рассказывал, что во время обучения ему приходилось не раз «лететь через голову». А первого коня — орловского рысака — ему подарил еще в 2000 году Егор Строев, занимавший тогда пост губернатора Орловской области. Потом дарили и ахалтекинца из Башкирии, и иноходца из Киргизии, и много арабских скакунов. В президентской конюшне бывало до 10 лошадей. Но их скоро раздаривали детским спортивным школам, племенным конезаводам и даже конному полку полиции.

Путин показывает Бушу младшему свой первый автомобиль. «Запорожцу» на тот момент — 36 лет. Фото: AP

Автомобиль

Каждый третий россиянин имеет свой автомобиль.

Водительские права Владимир Путин получил в 20 лет на военной кафедре в университете. А его первым автомобилем был белый «Запорожец» («ЗАЗ-968») 1972 года выпуска, который мать будущего президента выиграла в лотерею. Этот «Запорожец» в 2006 году Путин показал на саммите G8 в Санкт-Петербурге американскому президенту Джорджу Бушу. На службе в Германии он ездил на служебной «шестерке» «Жигули». А в Москву привез уже «Волгу», на которой приходилось таксовать в начале 1990-х. Сейчас в частной собственности президента находятся две раритетные «Волги» ГАЗ-М21.

Путин присутствует на тренировке национальной сборной страны по дзюдо. Фото: Pool Sputnik Kremlin/АР

Дзюдо

По данным Министерства спорта, более 500 тысяч человек в России занимаются дзюдо.

В 11 лет Путин пробовал заниматься боксом, но после того, как ему сломали нос, решил выбрать что-то менее травмоопасное. Он записался в секцию дзюдо. Его первым и главным тренером стал Анатолий Рахлин, у которого Путин тренировался более 10 лет. Под его руководством в 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по дзюдо, а потом получил звание мастера спорта СССР. Любимые приемы российского президента — бросок через спину и передняя подножка.

Та самая щука в 21 кг. Для тех, кто не поверил на слово. Фото: RIA Novosti/Kremlin/АР

Рыбалка

Около 20 млн россиян увлекаются рыбалкой.

Путин неоднократно публично признавался в любви к рыбалке. Он даже называл места в России, где, по его личному рейтингу, рыбалка особенно хороша: Мурманская область и дельта Волги в районе Астрахани. Самой большой пойманной им рыбой, о которой рассказывал президент, была щука весом 21 килограмм. Он выловил ее на озере Токпак-Холь в Тыве.