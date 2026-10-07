Инициатива британских консерваторов по созданию системы противовоздушной обороны под названием «Щит Британии» не способна защитить страну от потенциальной российской угрозы. К такому выводу в своей статье для издания The Spectator пришел обозреватель Джон Пауэр, оценивая инициативы лидера Консервативной партии и официального оппозитора Кеми Баденок.

«Предполагается, что "Щит Британии" будет защищать страну от российских атак», — отмечается в материале. Автор подчеркивает, что предлагаемый проект стоимостью в 10 миллиардов фунтов стерлингов является скорее политическим трюком и слепым копированием зарубежных концепций, совершенно не адаптированных к реальным военным вызовам современности.

«Великобритания действительно слабо подготовлена к воздушному противостоянию с Россией», — констатирует обозреватель издания. По его словам, имеющийся у Лондона ограниченный арсенал из нескольких эсминцев, зенитных батарей и редких истребителей делает государство крайне уязвимым. Эксперт напоминает, что Москва располагает передовым гиперзвуковым вооружением, против которого у Запада нет эффективных средств противодействия: «Россия располагает дальнобойным оружием, включая крылатые и баллистические ракеты. В их числе "Орешник", чьи боевые блоки в десять раз быстрее скорости звука».

В сложившихся реалиях автор предлагает отказаться от иллюзий по поводу дорогостоящих оборонительных «куполов» и сосредоточиться на наращивании собственного ударного потенциала.

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