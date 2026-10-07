«Школьники, которые сжигают свои школы, это плохие школьники»: Песков о бунте во Франции

Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал события во Франции, где несколько недель продолжается бунт старшеклассников, недовольных учебной программой, учителями и состоянием учебных заведений.

«Школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки и нападают на полицейских — это плохие школьники», - сказал он.

Вместе с тем спикер Кремля подчеркнул, что все происходящее является внутренним делом Франции, а в России «есть свои школьники, которыми мы дорожим» и «для которых делается все возможное».

Песков напомнил, что совсем недавно Владимир Путин открывал новый образовательный центр, построенный на частные средства в Якутии, а в целом по стране введены уже тысячи школ и других образовательных объектов.

Кроме того, постоянно совершенствуется российская система образования.