Послы стран-членов Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций против России, утверждает ТАСС со ссылкой на анонимный европейский источник.

В перечень, как говорится в публикации, попали 1,5 граждан и компаний, по версии Евросоюза связанных с российским оборонным сектором.

Предполагается, что пакет вступит в силу до конца недели.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "Куплю билет и не поеду назло кондуктору".

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