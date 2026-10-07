«Солнцепек» нанес удар по сосредоточению украинских военных

Минобороны России сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», входящей в группировку «Запад», нанес удар по сосредоточению украинских военных в районе Красного Лимана. По данным ведомства, цель была поражена.

В оборонном ведомстве привели слова командира группы спецназначения подразделения РХБЗ 25-й общевойсковой армии с позывным Заря. Он рассказал, что поступила задача уничтожить живую силу противника за Красным Лиманом. По его словам, украинские силы намеревались провести смену личного состава или готовили контратаки. Расчет выдвинулся на позицию и выполнил задачу с незначительной корректировкой.

Заря также уточнил, какие цели являются основными для этой машины. В их числе — места временного размещения военных, центры управления беспилотниками и скопления живой силы противника.

Командир добавил, что при выезде «Солнцепека» на позицию в его интересах начинают работать подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Это делается для того, чтобы установку не уничтожили ударами украинских дронов.

Читайте также:

ВСУ не могут обезопасить логистику под Дружковкой

Украинский депутат рассказал, сколько миллиардов оседает у воров и коррупционеров