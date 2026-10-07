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Политика Сюжет: Новости СВО 1216

Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА

Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Минобороны России заявило, что за сутки средствами ПВО были сбиты 764 украинских беспилотных аппаратов.

Оборонное ведомство сказали, что сбиты также были 4 управляемые авиационные бомбы.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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