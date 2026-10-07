Соединенные Штаты поставили Литве партию ударных беспилотников Switchblade 600, сообщило Минобороны балтийской республики. Количество поступивших БПЛА не уточняется.

По словам военного министра Робертаса Каунаса, данное вооружение обеспечит армии Литвы новые возможности по борьбе с бронированной техникой. Оно также усилит сдерживание и безопасность.

Switchblade 600 поставляет в Литву американская компания AeroVironment. Других деталей о партии и сроках поставки не приводится.

За последние три года Вильнюс закупил в США вооружения и военного оборудования на сумму около €2 млрд. Литва является крупнейшим из стран Балтии заказчиком американского оружия.

О том, как новая партия дронов повлияет на оборонные планы Литвы, не сообщается. Комментариев производителя по этому поводу нет.

Ранее США передали Эстонии 13 разведывательных дронов Skydio X10D для наблюдения за границей. Договор подписали посол США Роман Пипко и замгендиректора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Литва увеличивает расходы на оборону и закупает вооружения у США, включая системы ПВО и бронетехнику. Вильнюс также выступает за расширение постоянного присутствия сил НАТО на своей территории.

Литва продает себя США ради защиты от России.

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